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Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8), Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Filistin uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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