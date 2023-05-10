Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8), Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Filistin uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel