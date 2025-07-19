Çanakkale Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bota müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, 15'i çocuk toplam 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-103" sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içindeki 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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