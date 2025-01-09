Çanakkale Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bir lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Afganistan uyruklu olan göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" sevk edildi.
Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.