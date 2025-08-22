Çanakkale Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 15'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale açıklarında 15'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ilerleyen fiber karinalı bot tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik "TCSG-23" ve "KB-57" ekipleri, bottaki 15'i çocuk, Afganistan uyruklu 25 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Afganistan uyruklu şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel