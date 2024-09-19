Çanakkale Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, lastik botu durdurarak göçmenleri kıyıya çıkardı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmada, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot görüldü.
Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları botun içindeki Mısır uyruklu 9'u çocuk 25 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.