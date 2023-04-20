Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel