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Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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