Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tekne içinde 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tekne içinde 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, seyir hareketlerinden şüphelenilen bir balıkçı teknesini takibe aldı.

Bir süre takip edilen tekneye Bozcaada açıklarında "TCSG-66" ve "TCSG-908" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 226 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

AA / Burak Akay - Güncel

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