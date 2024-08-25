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Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-4304" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bot içindeki 16'sı Yemen, 3'ü Sudan, 2'si Filistinli, 1'i Suriyeli toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ayvacık Göçmen Dünya Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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