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Çanakkale açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "KB-20" botuyla düzenlediği operasyonda, İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Kuzey Ege İran Güncel Haberler

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