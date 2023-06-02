Çanakkale açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "KB-20" botuyla düzenlediği operasyonda, İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel