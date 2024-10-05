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Çanakkale Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Yemen ve Sudan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki Yemen ve Sudan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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