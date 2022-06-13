Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Burak Akay - Güncel
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" ve "KB-4304" botlarının operasyonuyla kurtarıldı.
Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
AA / Burak Akay - Güncel