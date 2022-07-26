Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, Gökçeada açıklarındaki lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. "TCSG-903" botunca gerçekleştirilen operasyonda, bot içinde bulunan ve çeşitli ülkelere mensup 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Güncel AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler

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