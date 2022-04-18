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Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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