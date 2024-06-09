Üye Girişi
Haberler

Çan Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Turhan Demir Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yeni yönetim, halkın sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konseyin yeni yönetimi belirledi.

Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde 64 delegenin katılımıyla yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın yaptığı genel kurulda Behre Başar ile Turhan Demir aday oldu.

Yapılan seçimlerde kullanılan 59 oyun 46'sını alan Turhan Demir, Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Çan Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Turhan Demir, Çan'da bir ilkin adımını atmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte halkın sorunları nelerse onları makulde buluşturarak sorunlarımıza çözüm arayacağız." dedi.

Çan Kent Konseyi üyeleri Davut Tekne, Hasan Şahin, İsmail Bulut, Burhan Ayvaz, Fatih Karaca, Mustafa Erdem, Serpil Özdemir, Caner Durgun, Mustafa Yılmaz, Turgay Şahin ve Ufuk Çap'tan oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kent Konseyi Çanakkale Çan Yerel Haberler Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title