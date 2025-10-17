'Can Holding' Soruşturmasında İkinci Operasyon: 26 Şüpheli Gözaltında

'CAN HOLDİNG' SORUŞTURMASINDA İKİNCİ OPERASYON: 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ayşe GÜREL- Hasan YILDIRIM /- 'CAN Holding' soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan ikinci operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen verilerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Ayrıca benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlarla sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

35 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Devam eden soruşturma kapsamında, evrağa eklenen yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Şüphelilerden 3'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.