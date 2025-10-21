Haberler

CAN Holding Soruşturmasında 35 Kişi Gözaltına Alındı, 11 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
CAN Holding soruşturması çerçevesinde 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddialarını kapsıyor.

CAN Holding soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan ikinci operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'inde bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen verilerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise 'Ev hapsi' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
