Can Holding Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

