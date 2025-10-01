Can Holding Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
