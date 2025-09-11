Can Holding Sahipleri İçin Gözaltı Kararı

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere el konulduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.