Can Holding'e Yürütülen Soruşturma Kapsamında Kayyım Atandı

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyım atandığını duyurdu. Şirketin tüm yönetim yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ile Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyım atandığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Can Holding' yetkilileriyle ilgili 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildiğinden;

Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan (1) şirketin (Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.) yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun; bahse konu şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."