Can Holding'e Suçlamalar ve Soruşturma Genişliyor

(İSTANBUL) Can Holding'in bazı yöneticilerin hakkında perşembe sabahı "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada, holding bünyesinde 9 şirkete daha talepleri üzerine Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi ve "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir" denildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi perşembe sabahı gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tutulan Tekdağ ve diğer isimler 15 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş, hakimlik Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında tutuklama kararı vermiş, M. Kenan Tekdağ'ı ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, SHOW TV, Habertürk'ün de bulunduğu medya kuruluşları ile Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin de aralarında bulunduğu eğitim kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirketle ilgili işlem başlatılmıştı.

Yetkisizlik haberi üzerine Başsavcılıktan açıklama

Soruşturmayı başlatan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği haberinin kamuoyuna yansımasının ardından Başsavcılık'tan akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada, holding bünyesinde 9 şirkete daha talepleri üzerine Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi ve "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir" denildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Can Holding" yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin

aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildiğinden;

9 şirketin yönetimine daha kayyum

Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan (9) şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun; bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın(TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir.

"Soruşturma genişletilerek devam edecektir"

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."