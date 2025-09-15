Haberler

Can Holding'e Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Güncelleme:
Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da arasında bulunduğu 5 şüpheli, suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

CAN Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
