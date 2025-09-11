Can Holding'e Soruşturma: 8 Yönetici Gözaltında

(İSTANBUL) Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e başlattığı soruşturma kapsamında Habertürk ve SHOW TV merkezlerinin de aralarında bulunduğu holding binasında arama yapılıyor. 8 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Aramada jandarma ekipleri de görev alıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Can Holding'e bağlı çok sayıda şirkete el koydu. Mali suçlamalar içeren soruşturma kapsamında jandarma görevlilerinin de olduğu ekipler sabah 07.00 sıralarında holdingin Taksim'de bulunan merkezinde arama yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında 8 üst düzey şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı olduğu bildiriliyor.

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşu yaklaşık 5 ay önce Can Grubu'na devredilmişti.

(Sürecek)