Can Holding'e Operasyon: 5 Tutuklama, Kenan Tekdağ Ev Hapsinde

(İSTANBUL) Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında perşembe sabahı gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan isimlerden Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tutulan Tekdağ ve diğer isimler bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

5 kişi tutuklandı

Savcılık Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can'ı tutuklama, M. Kenan Tekdağ'ı ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sevk maddeleri doğrultusunda karar vererek 5 kişiyi tutukladı. Tekdağ'ı konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrolle serbest bıraktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında SHOW TV, Habertürk'ün de bulunduğu medya kuruluşları ile Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin de aralarında bulunduğu eğitim kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konmuştu.