Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap'ın cenazesi Taksim Camii'nden uğurlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Gürzap'ın ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri caminin avlusunda bir araya geldi. Cenaze namazının ardından Gürzap'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Taksim Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Gürzap'ın ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri öğle namazı öncesinde caminin avlusunda bir araya geldi.

Usta oyuncunun eşi Arsen Gürzap taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi ve Gürzap'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

"Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum"

Vali Gül, gazetecilere, Türk tiyatrosunun önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum, sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Cenazenin Taksim Camii'nden uğurlandığına işaret eden Gül, "Beyoğlu Belediye Başkanımızla, sevenleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarla birlikte son görevimizi yaptık. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun, hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Gürzap'ın cenazesi Sapanca Kırkpınar'daki aile mezarlığına defnedilecek.