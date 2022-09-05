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CAN DÜNDAR HAKKINDA 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SORUŞTURMASI

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CAN DÜNDAR HAKKINDA 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SORUŞTURMASI

CAN Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

CAN Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, halen yurt dışında yaşayan Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldıCan Dündar hakkında MİT TIR'ları ve Gezi ana davası dosyaları kapsamında yakalama kararları bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Can Dündar Güncel Haberler

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