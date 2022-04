Can Dostlarımız Yeni Evlerinde

Yeni evleri olan Muradiye Tren ile Evsel Atik Taşıma alanına teslim edilen can dostlarımız, tesiste görevli personellere hem yardımcı olacak hem arkadaşlık yapacaklar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne sahipsiz sokak köpeği olarak gelen iki can dostumuzu sahiplendi. Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpek eğitmeni olarak görevli olan Serhan Karabey Doğru tarafından temel itaat eğitimi verilen can dostlarımız yeni evleri olan Muradiye Tren ile Evsel Atik Taşıma alanına kavuşmuş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ve şube müdürleri yeni yuvalarına gelen can dostlarımızı yalnız bırakmadı. Öz bakım ve tedavilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, can dostlarıyla birlikteliklerin diğer tesislerde devam edeceğini ifade etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, "Can dostlarımız tesiste görevli personellerimize hem yardımcı olacaklar hem de arkadaşlık yapacaklar" dedi.

