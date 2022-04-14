CAN DOSTLARI PROJESİNİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ne 42 dönüm üzerine inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inşat aşaması yüzde 90 oranında tamamlandı.

Antalya'da yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden biri yapılıyor. 1312 kedi ve 732 köpek kapasiteli 6800 metrekare kapalı alana sahip tesisin inşaatı hızla devam ediyor. Proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile can dostlara muhteşem bir yuva olacak.

TESİS KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon 500 bin lira olan projenin betonarme, alt yapı imalatları tamamlanmış olup inşai ince işler ve çevre düzenleme imalatları devam ediyor. Hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, tesiste bulunan iklimlendirme sistemlerinde cihaz montajlarını tamamladı. Ayrıca yavrulu anne kafesleri tel çit kapı montajlarına başlayan ekipler, kafes üstü tel çit imalatları da kısa sürede bitirilecek.Proje kapsamında yapılan çevre düzenleme zemin kaplama imalatları yoğun çalışması sonucu kısa zamanda tamamlanarak Antalya modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evine kavuşmuş olacak.