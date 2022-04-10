Can dostlar için 'Tedavi ve Nakil Aracı' hizmete girdi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sokak Hayvanı Tedavi ve Nakil Aracı' hizmete girdi. İçerisindeki donanım ve veteriner hekim ile yaralı sokak hayvanlarına anında müdahale edilerek hayvan hastanesi nakli sağlanıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını korumak, beslemek ve hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanları için birçok proje hayata geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü bu kapsamda 'Sokak Hayvanı Tedavi ve Nakil Aracı'nı geliştirdi. Bir ambulans gibi donatılan araç, veteriner hekimle birlikte göreve başladı. Yaralı olan hayvanlara ilk müdahale olay yerinde veteriner tarafından yapılacak ve ardından Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Hastanesine nakil edilecek. Sokak hayvanları için her türlü çalışmayı hayata geçiren Elazığ Belediyesi, vatandaşlar tarafından da taktir topluyor.

Can dostları için Sokak Hayvanları Tedavi ve Nakil Aracı'nı temin ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, "Bu araçlar veteriner hekim gözetiminde olacak. Bizlere ulaştıkları taktirde yaralı olan sokak hayvanlarına araçla bizzat veteriner hekimlerimiz giderek müdahale edecek. İlk tedavisini orada yapacak, ardından Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Hastanesine götürecek. Orada hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Tedavi sonrası eksik aşılarını yapıyoruz. kısırlaştırma işlemi varsa bunları tamamlayarak sağlıklarına kavuştuktan sonra aldığımız noktalara geri bırakıyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile kentin farklı noktalarına biz yiyecek bırakıyoruz. Ekiplerimiz muhtarlarla da irtibata geçerek hayvanların mamasını bırakıyoruz. Hiçbir konuda geri durmuyoruz. Sokak hayvanları bizim can dostlarımızdır. Hizmetin en iyisini götürmeye çalışıyoruz" dedi.