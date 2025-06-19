Çan'daki Plastik Fabrikasında Yangın: Bir İşçi Ağır Yaralı

Çan'daki Plastik Fabrikasında Yangın: Bir İşçi Ağır Yaralı
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Çan ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangında bir işçi ağır yaralandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALI

Çan ilçesindeki plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Öte yandan fabrika işçisi Erdal Ulu, yangında yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ulu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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