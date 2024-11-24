Çan'da Havut Giydirme Hayrı Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı, Çan Deveciler Konağı önündeki hal yerinde gerçekleştirildi.

Çan Deveciler Derneği ve Deve Severler Derneğince düzenlenen hayırda, Mevlid-i şerif okundu, davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Çan Deveciler Derneği Başkanı Şenol Kabaş, deve güreşi sezonunun güzel ve hayırlı geçmesi, güreşlerin kazasız ve belasız tamamlanması için havut hayrını düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinlikte daha sonra davul zurna eşliğinde güreş develerine havut giydirildi.

Havut hayrına Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP İlçe Başkanı Barış Aksoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.