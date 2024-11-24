Üye Girişi
Haberler

Çan'da Havut Giydirme Hayrı Düzenlendi

Çan'da Havut Giydirme Hayrı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde deve güreşi sezonunu müjdeleyen havut giydirme hayrı yapıldı. Etkinlikte dualar edildi, ikramlar sunuldu ve davul zurna eşliğinde deve güreşlerine hazırlık yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı, Çan Deveciler Konağı önündeki hal yerinde gerçekleştirildi.

Çan Deveciler Derneği ve Deve Severler Derneğince düzenlenen hayırda, Mevlid-i şerif okundu, davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Çan Deveciler Derneği Başkanı Şenol Kabaş, deve güreşi sezonunun güzel ve hayırlı geçmesi, güreşlerin kazasız ve belasız tamamlanması için havut hayrını düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinlikte daha sonra davul zurna eşliğinde güreş develerine havut giydirildi.

Havut hayrına Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP İlçe Başkanı Barış Aksoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 19 ilimizde eğitime kar engeli

19 ilimizde eğitime kar engeli

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam marketten sürüklenerek atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.