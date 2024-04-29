Çan Belediyesi Sivrisinek ve Haşereyle Mücadele Çalışmalarına Başladı

Çan Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çan Belediyesi ekipleri yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için bataklık alanlarda ve derelerde larvalara karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, yaz ayı boyunca belli aralıklarla çalışmalara devam edecek.

Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, yaptığı açıklamada, temiz şehir algısına yakışır şekilde hizmet verdiklerini belirterek, "İlaçlama çalışmalarımız yaz ayları boyunca devam edecek. Dere temizlikleri ve bataklık alanları kurutma çalışmalarımızla da sivrisinek oluşumlarını en aza indireceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlamak." dedi.