Can Atay'ın boğma iddiasıyla yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu

BOŞANMA aşamasındaki eşi Polen Atay'ı iple boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla iş adamı Can Atay'ın yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Polen Atay'ın boynundaki izlerin nedeninin tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Can Atay ile taraf avukatları geldi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Mahkemeye ara celsede bilirkişi raporu sunuldu. Raporda Polen Atay'ın özel hastanede 2020 yılında aldığı rapora yer verildi. Bilirkişi raporunda, boyun ön yüz sol yanda seçilebilen ve yere tam paralel olarak değerlendirilemeyen, boyun sağ ve sol yan ile ön yüz sağ yanda devamlılığı seçilemeyen, görünüm itibariyle bağ iziyle daha uyumlu olarak değerlendirilen izin mevcut olduğu anlatıldı. Raporda, ası ya da boyuna bağ tatbiki ile boğulma olaylarında değerlendirme yapılabilmesi için en azından boyunun her iki yanda izin devamlılığının olması gerektiği vurgulandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TIBBEN AYRIM YAPILMADIĞI BELİRTİLDİ

Bilirkişi raporunda mevcut bulgular doğrultusunda kişide tanımlanan muayene bulguları ile boyun ön yüzdeki cilt lezyonunun boyuna bağ tatbikine bağlı olarak mı yoksa intihar orijinli ası eylemi sonucumu olduğu hususunun tıbben ayrım yapılmadığı şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

KATILAN TARAF HAKSIZ MENFAAT ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK İSTEMEKTEDİR

Bilirkişi raporuna karşı savunma yapan Can Atay, Deliller ortadadır. Aleyhime hiçbir şey çıkmamıştır. Katılan taraf haksız menfaat elde etmeye çalışmak istemektedir. Raporun aleyhime olan kısımlarına katılmıyoruz dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI SAVUNMA YAPILMASI İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.