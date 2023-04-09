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Can Atalay Tip'ten Milletvekili Adayı Oldu… Erkan Baş: 'Hep Birlikte Hesap Soracağız'

Can Atalay Tip'ten Milletvekili Adayı Oldu… Erkan Baş: "Hep Birlikte Hesap Soracağız"

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası hükümlüsü avukat Can Atalay’ın, milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı. Baş, “Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız. Hoş geldin Can, TİP sensin” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası hükümlüsü avukat Can Atalay'ın, milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı. Baş, "Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. ve hep birlikte hesap soracağız. Hoş geldin Can, TİP sensin" dedi.

Erkan Baş, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, Gezi Davası'nda yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay'ın, milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini duyurdu. Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi'den, Soma'dan, Aladağ'dan, Hendek'ten ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay, milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. ve hep birlikte hesap soracağız. Hoş geldin Can, TİP sensin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Can Atalay Erkan Baş Güncel Haberler

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