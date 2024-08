Can Atalay'ın avukatları tahliye için başvuruda bulundu

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gerekçeli kararının ardından Can Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Atalay'ın avukatları bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat Deniz Özen "Can Atalay'ın cezaevinde tutulmasının hukuki bir dayanağı yoktur. 'De facto bir durumdur' bir diğer deyişle AYM'ye göre Can Atalay'ın cezaevinde tutulması hukuki zeminde bir 'tutukluluk' yahut 'ceza infazı' değil, alıkonulma halidir" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, "Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nce karar verilmesi mümkün değildir" ifadesi yer almıştı. Mahkeme, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.