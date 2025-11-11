Can Atalay'dan Adalet Çağrısı: 'Sözlerle Değil Eylemlerle Gelir'

(ANKARA) - Gezi Parkı Davası'ndan hükümlü Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına tepki göstererek, "Tüm kurum ve temsilcilerine çağrımızdır: Adalet, sözlerle değil eylemlerle gelir. Hepinizin gözleri önünde ve sorumluluk alanınızda sürmekte olan bu zulme son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin 'Tayfun Kahraman Hak İhlali Kararı'nın uygulanması için bütün kurumlar ve yetkililer harekete geçmelidir" dedi.

Milletvekilliği düşürülen ve Gezi Parkı Davası'ndan hükümlü bulunan Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına tepki gösterdi. Atalay, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü Anayasa yok sayılarak engellendi. Anayasa hükümleri değil, 'ilgililerin' tercihi kural haline geldi!

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 'Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir' diyeli daha bir ay oldu. Aynı toplantıda; daha bir ay önce Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı ve yargı temsilcileri hep bir ağızdan 'Anayasanın 153. maddesinde AYM'nin kararlarının 'kesin olduğu ve tüm gerçek ve tüzel kişileri bağladığı'nı tekraren beyan ettiler. Ancak yine sözler havada kaldı. 6 Kasım 2025 Perşembe yine ve bir kez daha Anayasa çiğnendi. Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince verilen 'HAK İHLALİ' kararı uygulanmadı. Hem de ne gerekçeyle! Anayasa Mahkemesi YETKİ GASPI'yla itham edilerek.

'Hak ihlali kararlarının uygulanması bağlayıcı değil mahkemelerin tercihine bağlı olması hali' bütün vahametiyle sürüyor. Böylesi bir keyfiliğe adalet denilebilir mi? Bu durumda, 'Anayasa Mahkemesi kararları tüm kurumları ve tüm yargı organlarını bağlar' diyen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve kurum temsilcilerinin, HSK'nın, adında '… Demokrasi …' geçen komisyon ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un; Kahraman Ailesi'ne diyecek bir sözü olmalı. Anayasa'nın, yasaların açık emrine karşın bir eşin, bir babanın, bir evladın neden evinde, ailesiyle birlikte değil de halen hapiste olduğunu hukuk adına, adalet adına nasıl izah edecekler?

Sayılan tüm kurum ve temsilcilerine çağrımızdır: Adalet, sözlerle değil eylemlerle gelir. Hepinizin gözleri önünde ve sorumluluk alanınızda sürmekte olan bu zulme son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin 'Tayfun Kahraman Hak İhlali Kararı'nın uygulanması için bütün kurumlar ve yetkililer harekete geçmelidir."