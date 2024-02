Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde mektup gönderdi

Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup gönderdi. Atalay, yapay zeka kullanılarak kendi sesiyle kamuoyuna ulaştırılan mektupta, "Ben, Hatay'ın oylarıyla seçip, parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma'da, Aladağ'da, Gezi'de ne yaptıysam Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteahhitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. On yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, 'Eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez' diyebilme cüretinde bulunanlardan hesap sormaktır... Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bugünlerin de bir sonu var" dedi.

Gezi Davası kapsamında tutukluyken Türkiye İşçi Partisi (TİP) listesinden Hatay Milletvekili seçilen ve milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı geçen günlerde TBMM Genel Kurulu'nda okunan Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden bir mektup gönderdi. Atalay'ın mektubu, TİP'in X hesabında bugün yayınlanan videoda, yapay zeka kullanılarak Atalay'ın kendi sesiyle kamuoyuna ulaştırıldı. Atalay'ın mektubu şöyle:

"Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak sesimi duyurmak için bu yöntemlere başvurmak zorunda kalmamız, bu iktidarın ülkemize yaşattığı bir ayıp olarak tarihte yerini almıştır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklarını bir kez daha gördüler.

Bugün, bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük. Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız.

Ben, Hatay'ın oylarıyla seçip, parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma'da, Aladağ'da, Gezi'de ne yaptıysam Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteahhitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. On yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, 'Eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez' diyebilme cüretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için, bugün Hatay'da bir enkazın önünden değil, Silivri'de bir hücrenin içinden sesleniyorum sizlere. Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir. Ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bugünlerin de bir sonu var."