Can Atalay 1000. Gününde Adalet Mücadelesini Sürdürüyor

(ANKARA) - Gezi Parkı Davası'ndan 18'er yıl hapis cezası alan Mine Özerden, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman'la birlikte 1000 gündür tutuklu olarak Marmara Cezaevi'nde bulunan Can Atalay, 1000 günü değerlendirdiği bir açıklama yayımladı. Atalay açıklamasında, iktidar çevresindeki bir kitlenin, çıkarları doğrultusunda başta adalet olmak üzere bütün kurumları sopa olarak kullandığını vurguladı.

Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışmasının avukatlığını yürüten ve Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan, Hatay milletvekili seçilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında hak ihlali kararı verdiği Can Atalay, anayasal ve demokratik itirazlarına karşılık yapılan zulme boyun eğmedikleri için 1000 gündür tutuklu olduklarını söyledi. Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tam 1000 gün oldu. Anayasal haklarımızı kullanarak demokratik itirazımızı zulümle ezmeye çalışanlara boyun eğmediğimiz için Silivri'deyiz, Bakırköy'deyiz. Ancak bu süre boyunca dayanışmanız hep yanı başımızdaydı. Bizlere güç verdiniz. Hiç yalnızlık duygusu yaşamadık çünkü bizlerin içeride, sizlerin dışarıda derdi, tasası aynı: Özgür, demokratik bir ülke istiyoruz. Keyfiliğin değil hukukun, kuralların egemen olduğu, bütün yurttaşların kanun önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz. Üzgünüz, ancak 1000 gündür içeride olduğumuz için değil; adalet ve hukuktan günbegün uzaklaşan memleketimiz için, demokrasi adına kaybettiğimiz değerler için üzgünüz. Ülkemizde bugün bir ikili hukuk ve ikili işleyiş egemen durumda. İktidara sımsıkı yapışmış bir çevre, kendi devamı uğruna ayağına dolanan her yurttaşı, her kurumu tasfiye etmek için, başta adalet olmak üzere, tüm kurumları bir sopa olarak kullanıyor.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce ard arda verilen hak ihlali kararlarının sonuç vermediği bir durumdayız"

Bu 1000 günde neler oldu, bir bakalım: Gezi Mahkumiyetlerine duyulan tepkinin de etkisiyle yaklaşık 80 bin oyla Hatay'dan milletvekili seçildim. Anayasaya ve ilgili yasalara göre yapılması gereken çok netti. Ancak ikili hukuk hemen devreye girdi. Yasalar ve Anayasa çiğnendi. Görülmemiş biçimde Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyuruları yapıldı. Meclis, yasadışılığa boyun eğerek saygınlığını tartışmalı hale getirdi. Meclis'in merdivenleri kana bulandı. Son olarak, bizleri mahkum ettirme inadıyla beraat ettiğimiz davanın Yargıtay'ca bozma gerekçesi olan 'eylemi bulacağınız yer' olarak gösterilen Çarşı Davası beraatle sonuçlandı. Böylece Geziciler üçüncü kez beraat etmiş oldu. Ancak bu beraatler, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce ard arda verilen hak ihlali kararlarının sonuç vermediği bir durumdayız. Çünkü bizlerin 1000 gündür yaşadıkları, kayyumlarla yaşananlar, algı yaratmak için yürütülen operasyonlar, medya üzerindeki baskılar. Bunların hepsi iktidara yapışma durumunun sonuçlarıdır.

"Demokrasi ve hukuktan yana mücadelemizi ısrarla sürdürecek, Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz"

Sevgili arkadaşlar, her hal ve şartta muhatabı olduğumuz zulmün karşısında karamsarlığa teslim olmuyoruz. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Hiç birimiz! Demokrasi ve hukuktan yana mücadelemizi ısrarla sürdürecek, adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve elbette Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Bu kilidi sizlerin bugün, bu buluşmalarda ve alanlarda yan yana duruşunuz çözecek. Çözüm için, siyaseten teferruata takılmadan, ana sorunumuzun bugün yaşadığımız ikili hukuku ve ikili işleyişi aşmak olduğunu bilerek, kararlılıkla yan yana duruşumuzu güçlendirmeliyiz. Baskı karşısında enseyi karartmayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Hukuka, özgürlüğe gönül vermiş, bu yolda yürüyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum.