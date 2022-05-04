Çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi AFAD ekibi kurtardı - Haberler

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Çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

BİTLİS'te, pancar toplamaya gidenlerin taşındığı minibüsün dönüş yolunda çamura saplanmasıyla mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİTLİS'te, pancar toplamaya gidenlerin taşındığı minibüsün dönüş yolunda çamura saplanmasıyla mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Mutki ilçesi Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasından sabah saatlerinde pancar toplamak üzere çıkan 50 kişinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda çamura saplandı. Köylülerin çabalarının sonuç vermemesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkardı. Köylüler, kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

AFAD, Güncel, Haberler

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