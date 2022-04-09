ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te bulunan sulak alanda göç yolu esnasında mola veren bir leylek dere yatağında çamura sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, leyleği kurtardı. Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşlar da, göç yolu esnasında mola vermek için İzmit sulak alanına gelmeye başladı. Sulak alana gelen leyleklerden biri, Kilez deresinin Marmara Denizi ile birleştiği noktada çamura saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği file kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye merkezine getirilen leylek, üzerindeki çamur temizlendikten sonra tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

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