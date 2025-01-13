Çamura Saplanan Köpek Kurtarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çamura saplanan bir köpek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, fabrikaya teslim edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düştüğü çukurda çamura saplanan köpek, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan bir kiremit fabrikasındaki çamur dolu çukura düşen köpeğin bulunduğu yerde hareket edemediğini gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından köpek, çamur dolu çukurdan güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, fabrika yetkililerine teslim edildi.