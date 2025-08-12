Çamura Saplanan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çamura Saplanan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otlamaya çıkan bir inek çamura saplandı. İtfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için halat bağlı ve itfaiye aracıyla çekerek inek sahibine teslim etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçede otlamaya çıkarılan ineklerden biri çamura saplandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çamura gömülen hayvana halat bağladı.

İtfaiye aracıyla çekilen inek, çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.