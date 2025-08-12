Çamura Saplanan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otlamaya çıkan bir inek çamura saplandı. İtfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için halat bağlı ve itfaiye aracıyla çekerek inek sahibine teslim etti.
İlçede otlamaya çıkarılan ineklerden biri çamura saplandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çamura gömülen hayvana halat bağladı.
İtfaiye aracıyla çekilen inek, çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel