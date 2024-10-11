Çamura Saplanan At 4 Saatlik Çabalarla Kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde çamura saplanan at, 4 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde yılkı atı, bataklığa girdi ve çıkamadı.

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneğince yapılan ihbar sonucu bölgeye, İncesu Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri geldi.

At, ekiplerin ve köylülerin 4 saatlik çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı.