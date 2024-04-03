Çamura saplanan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 3 inek sahibine teslim edildi.
Hecinler köyü yayla yolunda çamura saplanan 3 ineğini kendi çabasıyla kurtaramayan Ahmet Arıcı, bölgede yol çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri ve köylülerden yardım istedi.
Bunun üzerine ekipler ve köylüler, kepçeye bağladıkları halat yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.
Hayvanlarını teslim alan Arıcı, görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.