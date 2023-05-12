Çamur Kasabadan Tesla Kasabasına: Shanghai'daki Nicheng Bölgesinin Dikkat Çeken Dönüşümü

SHANGHAİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Dört yıl genellikle kısa bir süreyi ifade eder. Ancak bir zamanlar Shanghai'ın güneydoğusunda çok az bilinen bir kasaba olan Nicheng, bu süre içinde hızlı ileri sarma düğmesine basılmışçasına, tarihinde görülmemiş muazzam ve hızlı bir dönüşümden geçti.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'ndaki Tesla Giga Fabrikası'nı gösteren hava fotoğrafı, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

SHANGHAİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Dört yıl genellikle kısa bir süreyi ifade eder. Ancak bir zamanlar Shanghai'ın güneydoğusunda çok az bilinen bir kasaba olan Nicheng, bu süre içinde hızlı ileri sarma düğmesine basılmışçasına, tarihinde görülmemiş muazzam ve hızlı bir dönüşümden geçti.

"Çamur kasaba" anlamına gelen Nicheng, ismini coğrafi konumundan alıyor. Hangzhou Körfezi'ne bitişik olan Nicheng kasabası, Yangtze ve Qiantang nehirlerinin taşıdığı çökeltiler üzerine kurulmuş. Yaklaşık 200 yıl önce bölge sakinlerinin bu gelgit düzlüğüne yerleşmesiyle kasaba bu adı almış.

Uzun yıllar boyunca kötü ulaşım ağı ve yavaş büyüme gösteren ekonomisiyle ihmal edilen bir bölge olan Nicheng'in kaderi, 7 Ocak 2019'da kulakları sağır eden sesleriyle iş makinelerinin, Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası'nı inşa etmeye başlamasıyla tamamen değişti.

Nicheng'in Parti Sekreteri Zhang Yinbiao, "Bu projenin, Nicheng'in kalkınması açısından büyük fırsatlar yaratacağını en başından beri biliyorduk" dedi.

Kanatlanmak için fırsat kollayan Nicheng'de, Tesla projesinin başlamasından önce de bir dizi hazırlık yapılmıştı. Nicheng 2013'te Pudong'un güneydoğusundaki önde gelen dört ticari merkezden biri olarak listelendi. Shanghai-Luchaogang Otoyolu üzerinde bulunması da bir imalat zinciri geliştirme konusunda Nicheng'e öncelik sağladı.

Çin'de tamamen yabancı sermayeli ilk otomobil imalat işletmesi olan Tesla'nın Shanghai fabrikasının inşası bir yıldan kısa süre içinde tamamlandı.

Bu fabrika aynı zamanda Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliğini taşıyor. 2022'de önceki yıla göre yüzde 48 artışla fabrikadan 710.000 araç çıktı ve bu üretim Tesla'nın küresel satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. Elektrikli otomobillerin Asya-Pasifik, Avrupa ve diğer bölgelerde iyi bir satış grafiği çizmesi sayesinde Shanghai'daki fabrika, Tesla'nın önde gelen araç ihracat merkezi haline geldi.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Antai Ekonomi ve İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Tian Xinmin, "Shanghai'daki sağlam iş ortamı ve endüstriyel ekoloji, Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası'nın yüksek verimliğine katkı sağladı. Bu, Shanghai'ın küresel rekabet gücünün ve küresel kaynakları tahsis etme yeteneğinin bir kanıtıdır" dedi.

Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası'nın yayılma etkileri muazzam oldu. Şirketin verdiği bilgilere göre fabrikanın sanayi zincirinin yerelleşme oranı yüzde 95'i aştı. Nicheng kasabası bu durumdan en fazla faydalananlar arasında yer alıyor.

Tesla'nın Shanghai'daki fabrikasına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Yanfeng Uluslararası Oto Koltuk Sistemleri Şirketi'nin fütüristik atölyesinde çok sayıda otomatik güdümlü araç dolaşıyor.

Montaj atölyesinin başındaki Jia Tingwen, Xinhua'ya verdiği demeçte bir yandan hızla çalışan üretim hattına göz kulak olurken, "Burada her gün montaj hattından yaklaşık 3.500 set otomobil koltuğu çıkıyor ve yakındaki Tesla ve SAIC Motor fabrikalarına teslim ediliyor" dedi.

Nicheng'de gelişen otomobil sanayi kümesi sadece yerel sanayinin güncellenmesini hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda çevre bölgelerdeki toplu taşıma ağının ve diğer destekleyici tesislerin iyileştirilmesine yönelik itici bir güç de yarattı. Böylece bölge sakinlerine daha iyi yaşam ve çalışma koşulları sağlamış oldu.

Zhang, "Bu yıl Nicheng için iki hedef belirledik: sanayi yatırımlarını 10 milyar yuanın (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) ve vergi gelirlerini 3 milyar yuanın üzerine çıkarmak" diye konuştu.