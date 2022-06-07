CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor

AA - Faisal Khan - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zojila Geçidi'nden geçen araçlar Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zojila Geçidi'nden geçen araçlar

Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Sarp kayalıkların kenarında bulunan yol 25.8 km uzunluğundadır. Çok dar olan yolda arabalar ve ağır vasıtalar manevra yapmakta zorlanıyor. Bölgenin şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı yaşadığı kış aylarında geçit neredeyse tüm kış kapalı kalır.

AA / Faisal Khan - Güncel

India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title