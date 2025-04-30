Cammu Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin dünya liderlerinden sükunet çağrısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, başta Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD olmak üzere bazı ülke ve kuruluşlar Hindistan ile Pakistan'a sükunet çağrısında bulundu.

Dünya genelinde liderler ve uluslararası kuruluşlar, terör saldırısının ardından taraflara itidal çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, saldırıya ilişkin, "Yetkilileri tansiyonu artırmaktan kaçınarak sorumlu bir çözüm için birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Dünya bunu izliyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesinde, bölgedeki herhangi bir çatışmanın iki taraf için de faydası olmayacağının altını çizerek, gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Vang, terör saldırısına ilişkin her türlü "tarafsız ve şeffaf" soruşturmaya katılmaya açık olduklarını söyledi.

BM'den "gerginliği azaltma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafları "gerginliği azaltmaya" davet etti.

Guterres'in "Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğu" ve "korkunç sonuçlar doğurabilecek bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurguladığı" bildirildi.

İran, Katar ve Mısır'dan itidal açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erakçi, kriz yönetiminde her iki tarafın da itidalli olması ve sabretmesinin önemli olduğunu belirtti.

İran'ın her iki ülkeyle ilişkilerinin iyi olduğunu aktaran Erakçi, ülkesinin Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerginliği azaltmaya ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Al Sani, ülkesinin Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin düşürülmesi için harcanan tüm çabaları ve iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Hint mevkidaşı Jaishankar ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Cammu Keşmir'deki son gelişmeleri ele aldı.

Abdulati, görüşmelerde, "terör ve aşırılığın her türlüsünü kesin bir şekilde reddettiklerinin" altını çizerek, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması adına "bu hassas dönemde sükunetin sağlanması, gerginliğin azaltılması ve itidalin korunması" çağrısında bulundu.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.