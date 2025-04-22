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Cammu Keşmir'de Turistlere Saldırı: 20 Ölü, 10 Yaralı

Cammu Keşmir'de Turistlere Saldırı: 20 Ölü, 10 Yaralı
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere açtığı ateş sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Başbakan Narendra Modi, saldırıyı kınadı ve terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucunda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Müslümanların çoğunlukta olduğu Pahalgam bölgesindeki silahlı 2-3 kişi, bölgeyi ziyaret eden turistlere ateş açtı.

Polis yetkilileri, saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirten polis yetkilileri, en az 2 kişinin hayati tehlikesi olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabındaki paylaşımda, "Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Modi, saldırının arkasındakilerin adalete teslim edileceğini belirterek, "Terörle mücadelede kararlılığımız sarsılmazdır ve daha da güçlenecektir." vurgusu yaptı.

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Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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