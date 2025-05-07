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Cammu Keşmir'de Sınır Ötesi Saldırılarda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Cammu Keşmir'de Sınır Ötesi Saldırılarda 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sürerken, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'e düzenlediği topçu saldırılarında 9 kişi öldü. Hindistan ordusu da daha önce düzenlediği saldırılarda sivillerin zarar gördüğünü bildirmişti.

Pakistan'ın sınır ötesi saldırılarında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 9 kişi hayatını kaybetti.

Indian Express haberine göre, Hindistan'ın "Sindoor operasyonu"na karşılık Pakistan ordusu, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca topçu saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 9 kişi öldü.

Topçu saldırılarının yoğunlaştığı Poonch, Rajouri ve Mehandar bölgelerindeki mesken ve işletmelerin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Hindistan ordusu daha önce Pakistan güçlerinin LoC boyunca uluslararası sınırda düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Durum "son derece gergin"

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki "Cammu Keşmir Ulusal Konferansı" (JKNC) partisi açıklama yaptı.

Çatışma nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "durum son derece gergin" ifadesi kullanıldı.

JKNC milletvekili Ajaz Jan, durumu incelemek üzere Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Poonch bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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