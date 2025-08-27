Cammu Keşmir'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 34 Ölü

YENİ Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 34 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Yetkililer, yağışların yol açtığı afetler sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yağışlar, altyapıya ciddi zarar vererek köprülerin yıkılmasına, elektriğin kesilmesine ve telekomünikasyon ağlarının devre dışı kalmasına yol açtı.

Demir yolu ve kara ulaşımında da aksaklıklar yaşanırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı, birçok tren seferi iptal edildi.

Kurtarma operasyonları kapsamında 3 bin 500'ü aşkın bölge sakini selden etkilenen yerlerden tahliye edildi.

Bölgedeki tüm okullarda 29 Ağustos'a kadar eğitim ve öğretime ara verildi, sınavlar askıya alındı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.